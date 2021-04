Pontina, al via i lavori di pavimentazione: ecco dove e quando (Di martedì 13 aprile 2021) Proseguono sulla strada statale 148 “Via Pontina” i lavori di nuova pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane). lavori sulla Pontina Gli interventi che partiranno giovedì 15 aprile dureranno circa 4 mesi e interesseranno entrambe le carreggiate, in tratti saltuari, dal km 47,800 (Aprilia) al km 74,400 (Latina). Nella prima fase i lavori verranno eseguiti sulle complanari tra i km 70,420 e 74,400 a Latina e per contenere i disagi al traffico saranno eseguiti in orario notturno. Successivamente verrà dato seguito ai lavori sull’asta principale a partire dal Km 66 in entrambe le direzioni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Proseguono sulla strada statale 148 “Via” idi nuovaavviati da Anas (Gruppo FS italiane).sullaGli interventi che partiranno giovedì 15 aprile dureranno circa 4 mesi e interesseranno entrambe le carreggiate, in tratti saltuari, dal km 47,800 (Aprilia) al km 74,400 (Latina). Nella prima fase iverranno eseguiti sulle complanari tra i km 70,420 e 74,400 a Latina e per contenere i disagi al traffico saranno eseguiti in orario notturno. Successivamente verrà dato seguito aisull’asta principale a partire dal Km 66 in entrambe le direzioni. su Il Corriere della Città.

