OnePlus Health si rifà il look in vista del lancio di OnePlus Watch

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus Health

MobileWorld

: è possibile monitorare e archiviare i dati sulla salute (monitoraggio delle varie fasi del sonno, livello di ossigeno del sangue, calorie, passi) attraverso l'appin ...... ciclismo, nuoto batteria da 100 mAh, ricarica completa in 1 ora e mezza supporto App HeyTap...Condividi Tweet Salvatore Carrozzini Notizie Relazionate Oppo Band Articolo Oppo: svelato ...Raymond Z, Product Manager di OnePlus, ha svelato qualche curiosità e delle novità che arriveranno in futuro su OnePlus Watch.Abbiamo aspettato per tanto tempo il lancio ufficiale di OnePlus 9 e 9 Pro, due degli smartphone Android più attesi di questo primo trimestre 2021 ...