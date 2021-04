Non accetta la fine della storia d’amore e perseguita l’ex moglie. Allontanato uomo violento (Di martedì 13 aprile 2021) Non accettava la fine della loro storia d’amore e ha tentato più volte di avvicinare la sua ex moglie contro la sua volontà, costringendola con la forza. E’ per questo che gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, alla misura cautelare del Divieto di avvicinamento alla ex moglie ed ai luoghi dalla stessa frequentati, nei confronti di un italiano di 64 anni. L’incubo vissuto dalla donna Il “Codice Rosso” è stato applicato nei confronti dell’uomo che, non accettando la fine della loro relazione, ha tentato più volte di avvicinare la donna contro la sua volontà, costringendola con la forza. La misura cautelare è stata emessa dall’Autorità Giudiziaria in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Nonva laloroe ha tentato più volte di avvicinare la sua excontro la sua volontà, costringendola con la forza. E’ per questo che gli agentiPolizia di Stato hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, alla misura cautelare del Divieto di avvicinamento alla exed ai luoghi dalla stessa frequentati, nei confronti di un italiano di 64 anni. L’incubo vissuto dalla donna Il “Codice Rosso” è stato applicato nei confronti dell’che, nonndo laloro relazione, ha tentato più volte di avvicinare la donna contro la sua volontà, costringendola con la forza. La misura cautelare è stata emessa dall’Autorità Giudiziaria in ...

