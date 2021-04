Mitsubishi Eclipse Cross, arriva in Italia la versione Plug-inHDblog.it (Di martedì 13 aprile 2021) Al via le vendite in Italia del nuovo Mitsubishi Eclipse Cross PHEV che era stato svelato nell’ottobre del 2020. Un modello che si caratterizza per la presenza di un powertrain Plug-in derivato strettamente da quello della Outlander PHEV. Vediamo i dettagli. DESIGN E MOTORE La versione restyling della Mitsubishi Eclipse Cross PHEV può contare su di un design rivisto soprattutto a livello del frontale dove spiccano la nuova protezione del paraurti e il nuovo disegno dei fari che donano all’auto maggiore dinamicità. Ritocchi anche al posteriore dove sono stati ridisegnati il portellone e il lunotto per garantire una migliore visibilità. Parlando degli interni, troviamo il nuovo Smartphone-Link Display Audio System (SDA) da 8 ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021) Al via le vendite indel nuovoPHEV che era stato svelato nell’ottobre del 2020. Un modello che si caratterizza per la presenza di un powertrain-in derivato strettamente da quello della Outlander PHEV. Vediamo i dettagli. DESIGN E MOTORE Larestyling dellaPHEV può contare su di un design rivisto soprattutto a livello del frontale dove spiccano la nuova protezione del paraurti e il nuovo disegno dei fari che donano all’auto maggiore dinamicità. Ritocchi anche al posteriore dove sono stati ridisegnati il portellone e il lunotto per garantire una migliore visibilità. Parlando degli interni, troviamo il nuovo Smartphone-Link Display Audio System (SDA) da 8 ...

