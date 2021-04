Made in Italy: Fontana, italian sounding danno da 60 mld l'anno, governo intervenga (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "L'italian sounding crea alla filiera produttiva italiana un danno di 60 miliardi ogni anno". Questa la denuncia del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che stamane è intervenuto alla presentazione del quinto forum 'Food&Beverage', patrocinato da Regione Lombardia e da The European House-Ambrosetti. Questo fenomeno, spiega Fontana, ovvero l'uso di termini o marchi che si avvicinano ai più conosciuti prodotti Made in Italy, pur non avendo "nulla a che vedere" con questi, é una vera e propria "truffa che viene riconosciuta", ma che se venisse sconfitta "determinerebbe la possibilità di avere 300mila posti di lavoro in più". Ecco perché, avverte il governatore, "noi, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "L'crea alla filiera produttivaa undi 60 miliardi ogni". Questa la denuncia del presidente della Regione Lombardia Attilioche stamane è intervenuto alla presentazione del quinto forum 'Food&Beverage', patrocinato da Regione Lombardia e da The European House-Ambrosetti. Questo fenomeno, spiega, ovvero l'uso di termini o marchi che si avvicinano ai più conosciuti prodottiin, pur non avendo "nulla a che vedere" con questi, é una vera e propria "truffa che viene riconosciuta", ma che se venisse sconfitta "determinerebbe la possibilità di avere 300mila posti di lavoro in più". Ecco perché, avverte il governatore, "noi, come ...

