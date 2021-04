Liverpool, Klopp: “Non abbiamo molto da perdere, dobbiamo provare a vincere e poi si vedrà” (Di martedì 13 aprile 2021) L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, alla vigilia del ritorno dei Quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, ha presentato il match in conferenza stampa. Queste le sue parole, riportate da Rai Sport: "Quando sei sotto per 3-1 può sembrare di essere già eliminati, ma significa anche che non abbiamo molto da perdere. Faremo un tentativo, questo è ciò che dobbiamo fare. Ho affrontato il Real alcuni anni fa con il Dortmund, abbiamo perso 3-0. Nella gara di ritorno abbiamo vinto 2-0. molto più importante è la prestazione. dobbiamo provare a vincere la partita e basta. Poi si vedrà"."Mantenere la porta inviolata sarà molto importante, ma ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) L'allenatore delJurgen, alla vigilia del ritorno dei Quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, ha presentato il match in conferenza stampa. Queste le sue parole, riportate da Rai Sport: "Quando sei sotto per 3-1 può sembrare di essere già eliminati, ma significa anche che nonda. Faremo un tentativo, questo è ciò chefare. Ho affrontato il Real alcuni anni fa con il Dortmund,perso 3-0. Nella gara di ritornovinto 2-0.più importante è la prestazione.la partita e basta. Poi si"."Mantenere la porta inviolata saràimportante, ma ...

