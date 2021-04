L’idea delle isole Covid-free? È copiata (male) dalla Grecia e finirà pure peggio (Di martedì 13 aprile 2021) Eccola lì, la vecchia polemica all’italiana. La solita vecchia solfa campanilista che rispunta fuori anche quando si parla di una tematica comune come la ripartenza turistica del Paese dopo la pandemia. La questione è nota: L’idea delle isole Covid free. Da provetto leghista appena ha subodorato lo slogan il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ci si è buttato dentro con tutti e due gli stivali, profetizzando un: “Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme”. Qualcuno dovrebbe (potrebbe, please?) ricordare al ministro che lo svantaggio è già enorme: è da un po’ che destinazioni come le Seychelles, le Maldive, le Azzorre, Madeira e l’isola di Phuket hanno definito dei protocolli ad hoc per l’ingresso di turisti vaccinati o con test ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Eccola lì, la vecchia polemica all’italiana. La solita vecchia solfa campanilista che rispunta fuori anche quando si parla di una tematica comune come la ripartenza turistica del Paese dopo la pandemia. La questione è nota:. Da provetto leghista appena ha subodorato lo slogan il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ci si è buttato dentro con tutti e due gli stivali, profetizzando un: “Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme”. Qualcuno dovrebbe (potrebbe, please?) ricordare al ministro che lo svantaggio è già enorme: è da un po’ che destinazioni come le Seychelles, le Maldive, le Azzorre, Madeira e l’isola di Phuket hanno definito dei protocolli ad hoc per l’ingresso di turisti vaccinati o con test ...

