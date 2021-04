Kate Middleton al funerale con Harry, ma senza i figli… (Di martedì 13 aprile 2021) E così sabato 17 aprile alle 15 ora locale (da noi le 16), Kate Middleton dirà addio al Principe Filippo. Accanto a lei, William a fianco di Harry. Ma niente George, Charlotte e Louis. Il Principe Filippo con Harry, Kate e Wiliam sul balcone di Buckingham Palace: lui il faceva tanto ridere. Harry è tornato per il funerale del nonno: starà in quarantena fino ad allora, da solo al Frogmore Cottage. Foto AP Loro non ci saranno nella Cappella di St George a salutare quel bisnonno “malizioso” (parola di papà Wiliam). Per volontà dello stesso bisnonno. E non c’entra la pandemia e il divieto di assembramento che limita i partecipanti alla cerimonia a una trentina e non di più… 29 aprile 2011: Kate Middleton si inchina a Sua Maestà e al ... Leggi su amica (Di martedì 13 aprile 2021) E così sabato 17 aprile alle 15 ora locale (da noi le 16),dirà addio al Principe Filippo. Accanto a lei, William a fianco di. Ma niente George, Charlotte e Louis. Il Principe Filippo cone Wiliam sul balcone di Buckingham Palace: lui il faceva tanto ridere.è tornato per ildel nonno: starà in quarantena fino ad allora, da solo al Frogmore Cottage. Foto AP Loro non ci saranno nella Cappella di St George a salutare quel bisnonno “malizioso” (parola di papà Wiliam). Per volontà dello stesso bisnonno. E non c’entra la pandemia e il divieto di assembramento che limita i partecipanti alla cerimonia a una trentina e non di più… 29 aprile 2011:si inchina a Sua Maestà e al ...

