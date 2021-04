Il gioco visto sui social | i tifosi dell' Inter con Conte | gli altri ricordano l' Europa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : gioco visto

La Gazzetta dello Sport

...che il ricavato delle lotterie e' destinato a supportare progetti a beneficio della ... sottolineando che "la National Lottery ci permetterebbe di rafforzare la nostra leadership sul...Si critica ildell'Inter e ci si pone domande sul primato in classifica. Contro tutto e tutti'. A parlare è, ovviamente, un tifoso nerazzurro.Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e tifoso dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, per parlare della prossima sfida degli azzurri contro i nerazzurri ...Il tecnico catalano sperava di assicurarsi un ritorno senza troppi patemi, invece tutto è ancora in bilico, visto che al Dortmund basterebbe vincere anche 1-0 per passare il turno. Difficilmente, ...