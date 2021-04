Ginnastica artistica, Europei 2021: suddivisioni e ordini di rotazione. L’Italia parte alle parallele. Il sorteggio (Di martedì 13 aprile 2021) Gli Europei 2021 di Ginnastica artistica si disputeranno a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale è riservata agli individualisti, non sono previste le prove a squadre. Spazio esclusivamente al concorso generale e alle Finali di Specialità, per entrambi i sessi. Si incomincerà mercoledì 21 aprile con le qualificazioni femminili, seguite il giorno successivo da quelle maschili. Appuntamenti importanti perché determineranno chi potrà tornare in pedana nel weekend a lottare per le medaglie e anche perché assegneranno quattro pass (due per sesso) per le Olimpiadi di Tokyo. Diamo uno sguardo dettagliato e alle suddivisioni e agli ordini di rotazione. L’Italia avrà due ginnaste impegnate nella ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Glidisi disputeranno a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale è riservata agli individualisti, non sono previste le prove a squadre. Spazio esclusivamente al concorso generale eFinali di Specialità, per entrambi i sessi. Si incomincerà mercoledì 21 aprile con le qualificazioni femminili, seguite il giorno successivo da quelle maschili. Appuntamenti importanti perché determineranno chi potrà tornare in pedana nel weekend a lottare per le medaglie e anche perché assegneranno quattro pass (due per sesso) per le Olimpiadi di Tokyo. Diamo uno sguardo dettagliato ee aglidiavrà due ginnaste impegnate nella ...

