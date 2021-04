F1, Sebastian Vettel: “La squadra ha analizzato i dati post-Sakhir, siamo pronti e fiduciosi in vista di Imola” (Di martedì 13 aprile 2021) Come inizio di stagione Sebastian Vettel sperava in qualcosa di meglio, senza alcun dubbio. Problemi tecnici nel corso dei test pre-stagionali, esordio complicato nel Gran Premio del Bahrain e, non ultimo, la Aston Martin ha ufficializzato nei giorni scorsi l’approdo di Nico Hulkenberg come terzo pilota all’interno della scuderia. Il Mondiale di Formula Uno 2021, fino a questo momento, ha regalato ben pochi sorrisi, quindi, al quattro volte campione del mondo. La sua AMR21 non si è dimostrata sufficientemente prestazionale e affidabile. Ma, le tre settimane di pausa potrebbero essere state l’occasione giusta per il team per risolvere, almeno in parte, le criticità messe in mostra a Sakhir. Il tedesco, anche per questo motivo, appare decisamente carico in vista del Gran Premio dell’Emilia Romagna che si disputerà nel ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Come inizio di stagionesperava in qualcosa di meglio, senza alcun dubbio. Problemi tecnici nel corso dei test pre-stagionali, esordio complicato nel Gran Premio del Bahrain e, non ultimo, la Aston Martin ha ufficializzato nei giorni scorsi l’approdo di Nico Hulkenberg come terzo pilota all’interno della scuderia. Il Mondiale di Formula Uno 2021, fino a questo momento, ha regalato ben pochi sorrisi, quindi, al quattro volte campione del mondo. La sua AMR21 non si è dimostrata sufficientemente prestazionale e affidabile. Ma, le tre settimane di pausa potrebbero essere state l’occasione giusta per il team per risolvere, almeno in parte, le criticità messe in mostra a. Il tedesco, anche per questo motivo, appare decisamente carico indel Gran Premio dell’Emilia Romagna che si disputerà nel ...

