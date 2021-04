Di Maio prova la carta Usa: ma ora l’Italia rischia (Di martedì 13 aprile 2021) Luigi Di Maio vola negli Stati Uniti e la richiesta è sempre la stessa: “Dateci una mano”. Un mantra che si ripete con una certa insistenza da anni. Con l’Italia (prima giallo-verde, poi giallo-rossa e ora draghiana) che spera che gli Stati Uniti diano finalmente il loro placet a una regia di Roma nella transizione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 13 aprile 2021) Luigi Divola negli Stati Uniti e la richiesta è sempre la stessa: “Dateci una mano”. Un mantra che si ripete con una certa insistenza da anni. Con(prima giallo-verde, poi giallo-rossa e ora draghiana) che spera che gli Stati Uniti diano finalmente il loro placet a una regia di Roma nella transizione InsideOver.

