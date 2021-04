Copasir: Mattarella, dietro il silenzio il rispetto delle prerogative istituzionali (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, segue naturalmente con attenzione l'evolversi delle vicende che in queste settimane stanno investendo il Copasir, con Fratelli d'Italia che continua a rivendicarne la presidenza. Tuttavia il Capo dello Stato non intende rompere il riserbo che ha fin qui mantenuto rispetto alla questione, nonostante non manchi chi ne chieda una presa di posizione pubblica, da ultimo proprio la leader di Fdi, Giorgia Meloni, che ieri non ha nascosto di essere "un po' colpita del fatto che il Presidente della Repubblica, su questo fatto, abbia ritenuto di non dire una parola". Affermazioni alle quali il Quirinale non intende replicare, ma chi conosce bene Mattarella e osserva la linea seguita in questi sei anni di mandato sa quanto il Capo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, segue naturalmente con attenzione l'evolversivicende che in queste settimane stanno investendo il, con Fratelli d'Italia che continua a rivendicarne la presidenza. Tuttavia il Capo dello Stato non intende rompere il riserbo che ha fin qui mantenutoalla questione, nonostante non manchi chi ne chieda una presa di posizione pubblica, da ultimo proprio la leader di Fdi, Giorgia Meloni, che ieri non ha nascosto di essere "un po' colpita del fatto che il Presidente della Repubblica, su questo fatto, abbia ritenuto di non dire una parola". Affermazioni alle quali il Quirinale non intende replicare, ma chi conosce benee osserva la linea seguita in questi sei anni di mandato sa quanto il Capo ...

