Copasir | 5G e Usa Salvini spiega a Formiche i piani della Lega

Leggi su formiche

(Di martedì 13 aprile 2021) Centosessant’anni di relazioni diplomatiche fra Italia e Stati Uniti. Un bel traguardo, no? Matteoirrompe in una sonora risata. “È un grande traguardo, certo ci si poteva arrivare meglio”. Incontriamo il leadernei corridoi di Montecitorio. Ci ha presentato un libro, l’ultimo del filosofo Corrado Ocone, “Salute o libertà. Un dilemma filosofico” (Rubbettino). Neanche a dirlo, l’evento diventa un assist per un nuovo incontro di boxe con il ministro “chiusurista”Sanità, Roberto Speranza, insieme a Nicola Porro., assicura, non è “aperturista”, ma per “il buonsenso”. Che deve essere la stella polare per fare i conti con la pandemia, e pure in politica estera, “se siamo al governo è anche per evitare sbandate”., di che buonsenso parla? Il buonsenso ...