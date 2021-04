Coni | Consiglio Nazionale Elettivo | scelti i 4 tecnici | Arancio il più votato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - I, riuniti nel Salone d'Onore del, hanno eletto i 4 rappresentanti di categoria per ildel 13 maggio. Sui 64 aventi diritto al voto sono stati in 53 a scegliere i rappresentanti nell'organo assembleare dell'Ente. Questi i 4eletti: Orazio(Rugby) 36, Giulia Quintavalle (Fijlkam) 35, Valentina Turisini (Tiro a Segno) 31 e Kelum Asaka Perera (Cricket), 17. Primi dei non eletti Giuliana Aor (Nuoto) 14, Francesco Giorgino (Tennis) 12 e Isabella Dalbesio (Federazione Italiana Baseball Softball) 11. Aleksandra Cotti (Nuoto), Mario Follari (Wushu Kung Fu), Jayarajah Leandro Mativatanan (Cricket), Silvia Ravina (Pallavolo) non hanno ottenuto preferenze.