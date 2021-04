Calciomercato Serie A LIVE: il futuro di Zaccagni, le ultime sul rinnovo di Vlahovic (Di martedì 13 aprile 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 13 APRILE Napoli, le parole dell’agente di Zaccagni sul futuro del giocatore (CLICCA QUI)rinnovo Vlahovic: se ne parlerà solo il raggiungimento della salvezza matemtica della viola (CLICCA QUI) Il Milan del futuro sta prendendo forma: i dettagli su acquisti e rinnovi (CLICCA QUI)Juventus, il consiglio di Allegri ad Agnelli: ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 13 APRILE Napoli, le parole dell’agente disuldel giocatore (CLICCA QUI): se ne parlerà solo il raggiungimento della salvezza matemtica della viola (CLICCA QUI) Il Milan delsta prendendo forma: i dettagli su acquisti e rinnovi (CLICCA QUI)Juventus, il consiglio di Allegri ad Agnelli: ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Pergolettese: esonerato De Paola: Squadra affidata al secondo Albertini fino al termine dell… - TuttoHellasVer1 : Matteo Lovato tra i 'most improved player della Serie A' in termini assoluti - pingioriroberto : RT @cmdotcom: I top della #SerieA: #Zapata e #Milinkovic guidano una squadra senza juventini - RudyGaletti : #Calciomercato, #Giovinco sempre più vicino alla #SerieA: il #Benevento supera tutti nella trattativa - Pall_Gonfiato : #Calciomercato, #Giovinco sempre più vicino alla #SerieA: il #Benevento supera tutti nella trattativa -