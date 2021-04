(Di martedì 13 aprile 2021) La Nazionale Italiana diguidata dalla ct Milena Bertolini non val’1-1 contronella prima amichevole di preparazione ai prossimi Campionati Europei del 2022. Sul terreno di gioco ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano, le azzurre sono subito passate in vantaggio con l’attaccante del Milan Valentina, brava a sfruttare un assist di Bergamaschi e a sbloccare i punteggio dopo neanche sessante secondi. Sul finire di primo tempo, però, le ospiti hanno agguantato il pareggio grazie alla rete di Karolina Lea. Le due nazionali sono già qualificate alla fase finale degli Europei 2022 e, nei prossimi mesi, proseguiranno il loro lavoro di preparazione. SportFace.

Advertising

juventusfc : Stefano Braghin nominato membro del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile. ??… - emmpad2 : RT @juventusfc: Stefano Braghin nominato membro del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile. ?? - sportface2016 : Calcio femminile, l'#Italia non va oltre l'1-1 con l'#Islanda: #Vilhjalmsdottir risponde a #Giacinti - Spazio_J : Braghin eletto membro del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile - - AmbCina : Verso Tokio 2021! Le nostre congratulazioni alla squadra di calcio nazionale femminile per essersi qualificata alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile

RomaDailyNews

terminata 1 - 1 l'amichevole fra Italia e Islanda disputata oggi a a Coverciano, al campo 'Enzo Bearzot'. Le azzurre sono passate al 1' con Giacinti su cross di Bergamaschi, il pari delle islandesi è ...... che garantirà dunque una importante ribalta televisiva per la nostra Nazionale di. Sarà di conseguenza disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l'...La Nazionale Italiana di calcio femminile guidata dalla ct Milena Bertolini non va oltre l’1-1 contro l’Islanda nella prima amichevole di preparazione ai prossimi Campionati Europei del 2022. Sul ...L'allenatrice della Juventus Women Rita Guarino è intervenuta ieri ai microfoni di 'Tutti pazzi per la Juve' sul canale Twitch del club bianconero: "La partita ...