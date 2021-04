Alice Pagani | #diamociunamano | basta tabù

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 aprile 2021) LEGGI ANCHE Alice Pagani sceglie il look no filter La voglia di diventare adulta è anche sua? «Assolutamente sì. Anche se l’incontro con il mondo degli adulti poi è deludente perché è fatto di etichette, menzogne, cose materiali. Lì c’è la disillusione: Ophelia non sta cercando una casa, vestiti, soldi, una bella ragazza o un bel ragazzo accanto a lei, sta cercando sé stessa e chi la fa sentire sé stessa, non avendo paura di essere quello che è». Come ci riesce? «Viene da un piccolo paese dove la sessualità è un tabù, non si può parlare apertamente, la chiesa è un punto di riferimento, si reprime molto, c’è una castrazione femminile. Per trovarsi, deve esplorare anche il suo corpo. Scrivo di masturbazione perché è un modo per conoscersi, e sono convinta che bisogna parlarne in modo disinvolto perché è una via per diventare consapevoli del proprio corpo. E scrivo anche di sesso; è un po’ difficile entrare nel mondo degli adulti dicendo: “Certamente sono etero”. L’esperienza la devi fare. In questo libro Ophelia si permette di studiarsi con una donna, di capire come si sente ad amare una persona del suo stesso sesso, lo vuole scoprire dopo aver provato un’esperienza con un uomo». Anche lei è partita da Piattoni, il paese dove è cresciuta in provincia di Ascoli Piceno, per approdare a Roma. «È un luogo dove non ci sono molte possibilità, ma solo un cinema, un centro commerciale e tre bar, che chiudono alle 20 anche se non c’è il coprifuoco. Tante case e poi i boschi, la campagna. Da bambina per giocare devi inventarti sempre qualcosa tu, perché non c’è molto da fare. Il tempo è scandito dalle fermate di un autobus che in un tempo lunghissimo ti porta nel posto più vicino, che è un capoluogo comunque lontano da tutto. Il motorino diventa la libertà, gli argomenti sono il calcio che ruota attorno al campetto dell’oratorio, quindi alla chiesa. La gente è molto devota e insieme giudicante verso chi è aperto, diverso, e per questo spaventa».