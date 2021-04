Uomini e donne: due protagonisti del trono over debuttano al cinema (Di lunedì 12 aprile 2021) Due ex protagonisti del trono over di Uomini e donne presto sbarcheranno al cinema con il film “Uno strano week end al mare” Uomini e donneNessuno avrebbe mai immaginato che due volti noti e molto amati di Uomini e donne sarebbero sbarcati al cinema. Stiamo parlando del famoso gabbiano Giorgio Manetti e del calciatore Sossio Aruta. I due dallo scorso 23 marzo sono alle prese sul set del film Uno strano week end al mare, diretto da Marco Frosini e Alessandro Ingrà. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GiorgioManetti56official (@giorgiomanetti56official) Sossio Aruta e Giorgio Manetti sul set di un film Secondo quanto si ... Leggi su formatonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Due exdeldipresto sbarcheranno alcon il film “Uno strano week end al mare”Nessuno avrebbe mai immaginato che due volti noti e molto amati disarebbero sbarcati al. Stiamo parlando del famoso gabbiano Giorgio Manetti e del calciatore Sossio Aruta. I due dallo scorso 23 marzo sono alle prese sul set del film Uno strano week end al mare, diretto da Marco Frosini e Alessandro Ingrà. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GiorgioManetti56official (@giorgiomanetti56official) Sossio Aruta e Giorgio Manetti sul set di un film Secondo quanto si ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - GrimoldiPaolo : #GRAZIE agli uomini e alle donne che hanno fondato la nostra #LEGA, alcuni dei quali - dopo quasi 40 anni di MILITA… - luigidimaio : Oggi, nel 169° #AnniversarioPolizia, voglio rinnovare il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della… - Marti__boo : RT @inprincesspark: i commenti negativi per prendere in giro harry dicendo che sia brutto ed é ingrassato sono la parte peggiore. non avete… - AlessandraRe16 : RT @Martina_go9: Carolina classica ragazza cresciuta a pane e Uomini e Donne che sa cosa dire,cosa fare,come muoversi.... insomma,fake. #U… -