Traffico Roma del 12-04-2021 ore 16 | 30

Advertising

Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - LuceverdeRadio : [AGG] ?SS148 Pontina - CHIUSA la carreggiata direzione Roma ??Traffico deviato sulla viabilità secondaria con usci… - bundolo48 : RT @nancyporsia: Si parlava di possibile connessione tra mia inchiesta su #Bidja del 2016 e accanimento degli inquirenti nell'intercettarmi… - VittorioCocive1 : RT @nancyporsia: Si parlava di possibile connessione tra mia inchiesta su #Bidja del 2016 e accanimento degli inquirenti nell'intercettarmi… - VitaInnamorato : RT @nancyporsia: Si parlava di possibile connessione tra mia inchiesta su #Bidja del 2016 e accanimento degli inquirenti nell'intercettarmi… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Estremamente gravi gli indici die sicurezza, sia relativa agli incidenti che all'inquinamento. In particolare,, Ancona, Cagliari, Catania, Padova, Perugia e Pescara sono tra le 15 ......momento sulla rete viaria cittadina qualche problema sulla Salaria per un incidente avvenuto all'altezza di via di Castel Giubileo abbiamo rallenta in uscita dacoda per...Sulla strada statale 148 “Via Pontina” la carreggiata in direzione Roma è provvisoriamente chiusa ad Aprilia, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita ...Incidente sulla Pontina, chiusa carreggiata ad Aprilia in direzione Roma. Anas - Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di via Apriliana /Pontina Vecchi ...