Succivo | muore mentre fa la doccia | tragedia della domenica in casa

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 12 aprile 2021), in via Cavaliere Eugenio Perrotta. Una donna di 65 anni, C.M., è mortafaceva la. Il dramma si è consumato nell’abitazione in cui viveva., donna di 65 anni morta Secondo quanto ricostruito da Edizione Caserta, la 65enne è stata colpita da un arresto cardiacoera sotto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.