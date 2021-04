Sondaggio di Swg per Enrico Mentana: "Per il 61 per cento degli elettori della Lega non c'è differenza tra Draghi e Conte" (Di lunedì 12 aprile 2021) I numeri per il Tg di La7 parlano chiaro: per il 61 per cento degli elettori della Lega questa grande differenza tra i due esecutivi non c'è. Stesso discorso per il 57 per cento di Fratelli d'Italia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) I numeri per il Tg di La7 parlano chiaro: per il 61 perquesta grandetra i due esecutivi non c'è. Stesso discorso per il 57 perdi Fratelli d'Italia, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Swg Sondaggio di Swg per Enrico Mentana: "Per il 61 per cento degli elettori della Lega non c'è differenza tra Draghi e Conte" Un sondaggio quello di Swg per Enrico Mentana che si preannuncia un terremoto per il centrodestra. Il quesito è semplice: 'Facendo un confronto tra questo primo periodo del governo Draghi e l'operato del ...

Sondaggio Swg, gli elettori del M5S preferivano il governo Conte La maggioranza degli elettori del Movimento 5 Stelle preferiva il governo Conte al governo guidato da Mario Draghi. E' il dato principale del sondaggio Swg per il telegiornale de La7. Tra i partiti netto calo della Lega mentre sale il Partito Democratico di quasi un punto percentuale. Scende Fratelli d'Italia mentre cresce leggermente il ...

Sondaggio Swg, gli elettori del M5S preferivano il governo Conte Affaritaliani.it Sondaggio Swg, gli elettori del M5S preferivano il governo Conte La maggioranza degli elettori del Movimento 5 Stelle preferiva il governo Conte al governo guidato da Mario Draghi. E' il dato principale del sondaggio Swg per il telegiornale de La7. Tra i partiti ne ...

Il centrodestra può ’stravincere’ in Umbria: lo dice un sondaggio In mezzo c’è il crollo del gradimento della presidente, Donatella Tesei, che secondo Swg sarebbe scesa al 43% (dopo che alle elezioni di ottobre 2019 ottenne il 57%). Misteri dei sondaggi. "Si potrà ...

