Scienza | il cervello umano moderno? E’ nato in Africa 1 | 7 mln di anni fa

(Di lunedì 12 aprile 2021) Le strutture cerebrali moderne potrebbero essere emerse inin un periodo di tempo compreso tra 1,5 e 1,7 milioni difa. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del Dipartimento di Antropologia dell’Universita’ di Zurigo (UZH), che hanno analizzato i reperti fossili rinvenuti ine in Asia e risalenti a circa uno o due milioni difa, confrontando i dati con quelli relativi all’organo cerebrale di umani moderni e grandi scimmie. Gli esseri umani di oggi, spiegano gli autori, sono fondamentalmente diversi dalle scimmie per una serie di caratteristiche. Le prime popolazioni del genere Homo sono emerse incirca 2,5 milioni difa, ma le dimensioni dell’organo cerebrale erano dimezzate rispetto a quello degli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scienza cervello

Esquire Italia

...e, tra neurofisiologia e psiche, e il modo in cui i segnali che ci arrivano dai sensi determinano la nostra immagine mentale della realtà. Poi, come abbiamo visto con la pandemia, la......input " spiega Barsetti - proprio perché l'ictus colpisce una particolare parte delche il ... Federica Barsetti è determinata a proseguire il suo percorso nel solco tra creatività e. ...Le strutture cerebrali moderne potrebbero essere emerse in Africa in un periodo di tempo compreso tra 1,5 e 1,7 milioni di anni fa. A ...Ema ha incaricato alcuni laboratori di indagare la possibile relazione causale tra i vaccini a vettore virale contro Covid-19, come AstraZeneca e Janssen o anche Sputnik V, e i rari casi di trombocito ...