Roma: «Volevo tornare dal mio cagnolino». Fugge dall’Ospedale, trovata in pigiama in stato confusionale a Ponte Milvio (Di lunedì 12 aprile 2021) Vagava in strada in stato confusionale a Roma, una persona scomparsa ritrovata dalla Polizia Locale. Si tratta di una donna, disorientata e impaurita, fuggita da un ospedale e rintracciata dalle pattuglie della Polizia Locale in zona Ponte Milvio nelle scorse ore: dagli accertamenti è emerso che era fuggita dal nosocomio per tornare a casa dal suo cagnolino. Roma: donna in stato confusionale a Ponte Milvio, era in pigiama Era confusa, spaventata e in pigiama, la donna di circa 60 anni che vagava senza meta, con al polso un braccialetto ospedaliero, in zona Ponte Milvio, alcuni giorni fa, quando è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) Vagava in strada in, una persona scomparsa ridalla Polizia Locale. Si tratta di una donna, disorientata e impaurita, fuggita da un ospedale e rintracciata dalle pattuglie della Polizia Locale in zonanelle scorse ore: dagli accertamenti è emerso che era fuggita dal nosocomio pera casa dal suo: donna in, era inEra confusa, spaventata e in, la donna di circa 60 anni che vagava senza meta, con al polso un braccialetto ospedaliero, in zona, alcuni giorni fa, quando è ...

