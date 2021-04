Ogni maledetto lunedì – Il senso del gol di Lewandowski e le stesse movenze di me al terzo gin tonic. Simy (Di lunedì 12 aprile 2021) We belli (si fa per dire), dai su su, facciamo veloce che ho la macchina in doppia fila. La scorsa settimana è partita con il lunedì di Pasquetta: gente che ha infranto tutti i dpcm mentre io guardavo le loro stories a casa stravaccato sul divano. Non vediamo l’ora di tornare a grigliare come pazzi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Martedì e mercoledì di coppe e recuperi di Serie A (che abbiamo già visto nella puntata speciale‘Ogni maledetto Giovedì’). Per l’Inter tante buone notizie con lo scudetto già cucito sul petto, ma anche una tragedia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Io penso che i nerazzurri debbano sacrificarsi e perdere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) We belli (si fa per dire), dai su su, facciamo veloce che ho la macchina in doppia fila. La scorsa settimana è partita con ildi Pasquetta: gente che ha infranto tutti i dpcm mentre io guardavo le loro stories a casa stravaccato sul divano. Non vediamo l’ora di tornare a grigliare come pazzi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Martedì e mercoledì di coppe e recuperi di Serie A (che abbiamo già visto nella puntata speciale‘Giovedì’). Per l’Inter tante buone notizie con lo scudetto già cucito sul petto, ma anche una tragedia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Io penso che i nerazzurri debbano sacrificarsi e perdere il ...

