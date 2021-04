Napoli, Di Lorenzo è l’uomo in più: insostituibile per Rino Gattuso (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Napoli, dopo settimane di prestazioni poco convincenti, sembra aver ritrovato la retta via, con il mister Rino Gattuso che ora ha quasi tutta la squadra a disposizione da allenare durante la settimana. Uno dei pupilli del mister azzurro è Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro è il calciatore più utilizzato da parte dell’allenatore, con L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Il, dopo settimane di prestazioni poco convincenti, sembra aver ritrovato la retta via, con il misterche ora ha quasi tutta la squadra a disposizione da allenare durante la settimana. Uno dei pupilli del mister azzurro è Giovanni Di. Il terzino destro è il calciatore più utilizzato da parte dell’allenatore, con L'articolo

Advertising

OptaPaolo : 6 - Il Napoli è una delle sole due squadre a vantare sei giocatori con almeno cinque gol segnati in questa stagione… - OptaPaolo : 5 - A partire dalla scorsa stagione, nessun giocatore del Napoli ha segnato più reti da fuori area in Serie A rispe… - SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - g_dimarzo : RT @OptaPaolo: 5 - A partire dalla scorsa stagione, nessun giocatore del Napoli ha segnato più reti da fuori area in Serie A rispetto a Fab… - NathanOmemam : RT @OptaPaolo: 6 - Il Napoli è una delle sole due squadre a vantare sei giocatori con almeno cinque gol segnati in questa stagione nei top-… -