Milan, pericolo squalifica per Donnarumma: lo scenario

Non solo Ibrahimovic, anche Gianluigi Donnarumma rischia di essere sanzionato dopo le parole rivolte a Maresca… Il giudice sportivo domani emetterà la sentenza sull'espulsione di Zlatan Ibrahimovic, dopo il rosso estratto dall'arbitro Maresca in occasione di Parma-Milan. 

Oltre al gigante svedese, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, anche Gianluigi Donnarumma rischierebbe: infatti subito dopo il cartellino a Ibrahimovic, l'estremo difensore rossonero ha richiamato l'attenzione dell'arbitro con: «Ma che ti ha fatto? Ma che stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare qua» – gli ispettori federali potrebbero avere segnalato il caso. 

L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le 3 grandi spine del Milan. Che cosa può cambiare Penultima con il Cagliari pericolante tra le mura amiche e chiusura con il botto con l'ostica trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Champions fondamentale Purtroppo gli scontri diretti per ora non ...

