L’istantanea – De Luca | il disubbidiente

(Di lunedì 12 aprile 2021) Vincenzo De, il. Il padrone della Campania accetta solo di fare i vaccini agli over 80, poi stop. Decide di saltare il processo logico che ispira il criterio della vaccinazione: la dose prima a chi rischia il ricovero o la morte. Quindi dopo gli ottantenni i settantenni e poi tutti gli altri. Invece Deci spiega che in questo modo vivrebbero gli anziani ma perirebbero le imprese turistiche, l’economia del mare. Tra gli uni e gli altri quindi sceglie questi ultimi. Si vaccini tutta Procida, Capri e Ischia per far prendere una boccata d’ossigeno agli albergatori, ridare fiato a un malato gravissimo qual è il turismo. Comprensibile che un uomo di governo si preoccupi di chi soffre economicamente. Molto meno se la scelta produce, come tutti gli studi statistici ci informano, un numero di morti future che si possono ...