La Compagnia Del Cigno 2 replica prima puntata su Rai Premium e in streaming (Di lunedì 12 aprile 2021) La Compagnia del Cigno 2 replica prima puntata È ricominciata ieri sera ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 12 aprile 2021) LadelÈ ricominciata ieri sera ...

Advertising

AmiciUfficiale : Mille imitazioni una più divertente dell'altra in compagnia di Francesca Manzini! Non vediamo l'ora di rivederla DO… - _MyWorldAizram_ : Ma poi Kerem che mette like alla cosa della compagnia del cigno io posso morire Ammazzatemi - Luca_zone : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Domenica 11 aprile 2021. Avanti Un Altro (17.6%) batte La Compagnia del Cigno (17%) - SpettacoloNews1 : Ascolti Tv: il ritorno di “Avanti Un Altro” e de 'La compagnia del cigno' - #AscoltiTv #AvantiUnAltroPureDiSera… - Ale__Vale_ : @EllieandMirko @marti_amanim Ha detto che Kerem è un bravo attore e che ha le carte in regola per seguire le orme d… -