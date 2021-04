“Io Apro” | manifestazioni a Roma contro le chiusure | ancora tafferugli con la forze armate e infiltrazioni di Casa Pound

(Di lunedì 12 aprile 2021)un manifestazione, stavolta però non autorizzata. Oggi lunedì 12 Aprile da piazza S. Silvestro a, alle 15,30 circa, è iniziata la manifestazione ‘Io’, l’ennesima dimostrazione che le misure di contenimento del virus stanno svilendo molti settori economici e l’ennesima occorrenza che c’è chi approfitta delle proteste di categoria. Gli esponenti disi sono infiltrati nuovamente tra i manifestanti, con mascherina abbassata d’ordinanza e inno decontestualizzato come prassi, e hanno lanciato bottiglie e bombe carta, chiedendo di arrivare a Montecitorio. LEGGI ANCHE => Tensione a Montecitorio: durante la protesta dei venditori ambulanti infiltrati diaizzano violenza La “non rivendicazione” di ...

Advertising

Pixty3 : RT @cri_lavit: #IoApro è ora di smettere di chiedere al governo e parlamento concessioni. APRITE E BASTA! APRIRE TUTTO SUBITO, SENZA CONDIZ… - Giagios2 : RT @cri_lavit: #IoApro è ora di smettere di chiedere al governo e parlamento concessioni. APRITE E BASTA! APRIRE TUTTO SUBITO, SENZA CONDIZ… - CuttaiaTonino : RT @IlPrimatoN: L’esasperazione dei presenti durate le manifestazioni di #IoApro è lo specchio reale di una popolazione che non solo si ved… - AcciaioMario : RT @cri_lavit: #IoApro è ora di smettere di chiedere al governo e parlamento concessioni. APRITE E BASTA! APRIRE TUTTO SUBITO, SENZA CONDIZ… - FlorenskijPavel : RT @cri_lavit: #IoApro è ora di smettere di chiedere al governo e parlamento concessioni. APRITE E BASTA! APRIRE TUTTO SUBITO, SENZA CONDIZ… -

Ultime Notizie dalla rete : Apro manifestazioni

...Io, arriveranno lo stesso a Roma per manifestare. Lo ha detto a Sputnik Italia, Antonio Alfieri, ristoratore, tra i fondatori del movimento. Il 6 aprile, si sono tenutein tutta ...La settimana che si è appena chiusa è stata ricca diin varie città. Alcune, come ... Domani saremo assolutamente pacifici non ci saranno alcuni scontri da parte di 'Io'', ha ...Riaperture nel Regno Unito, Calenda: "Festeggeranno perchè hanno fatto una scelta, di proteggere le categorie fragili con una dose e poi riaprire, che è la scelta che dobbiamo fare noi" Metti mi piace ...(AGR) Nell’ambito della mobilitazione attuata nel pomeriggio odierno circa 400 manifestanti, appartenenti a varie categorie lavorative tra cui aderenti al Movimento “Io apro”, malgrado ... per quanto ...