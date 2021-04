Giorgetti: "Sul vaccino fallimento della politica dell'Unione" (Di lunedì 12 aprile 2021) Sull'approvvigionamento dei vaccini è in corso una guerra geopolitica tra gli stati: è quanto affermato dal ministro Giorgetti. Giorgetti: “Sui vaccini c’è una guerra geopolitica, politica europea ha fallito” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) Sull'approvvigionamento dei vaccini è in corso una guerra geotra gli stati: è quanto affermato dal ministro: “Sui vaccini c’è una guerra geoeuropea ha fallito” su Notizie.it.

Advertising

BaltasarGracia5 : @Corriere Giorgetti ha scoperto l’acqua calda . Tutti i paesi europei stanno comprando sul mercato libero vaccini .… - mocettast : RT @DanieleValle3: Stamattina con i lavoratori ex #EMBRACO per un presidio sotto Regione e prefettura. Chiedono che il Governo Draghi accel… - mikedells : Con chi con CingolENI? Ma fateve una bella analisi di coscienza dopo averci preso per culo anche sul MISE di Giorge… - attila62 : RT @DanieleValle3: Stamattina con i lavoratori ex #EMBRACO per un presidio sotto Regione e prefettura. Chiedono che il Governo Draghi accel… - SilviaKin92 : Bellissima agorà sul futuro dell'Italia, sulle riaperture, sulla #goldenpower, sul #turismo e futuro economico (tra… -