Gag copiate? Su “LOL | chi ride è fuori” scoppia il caso Lillo e gli sketch tedeschi

(Di lunedì 12 aprile 2021) I 10 comici concorrenti di “LOL: Chi” guarda le foto Chi non pratica l’eremitaggio come hobby avrà sentito parlare negli ultimi giorni almeno una volta di Lol, chi, il game show di Prime Video condotto da Fedez (spalleggiato da Mara Maionchi). Sei episodi, sei ore di sfida e dieci comici rinchiusi in un teatro con il compito di nonre, cercando piuttosto di farre i propri compagni e colleghi. Una divertentissima fonte di meme e polemiche. Leggi anche ...

Lol,? I due sketch sotto accusa I due numeri che, secondo qualche spettatore, sarebbero stati copiati sono quello in cui Elio entra in scena vestito da Gioconda di Leonardo da Vinci e ...... costruito con grande ironia e con delleche non passano mai di moda e che anzi sono statee ricopiate da moltissimi artisti nei decenni successivi senza mai sembrare sorpassate. Mamma, ...Lol: Chi ride è fuori, alcune gag sono state copiate? Lillo, uno dei protagonsiti dello show ha detto la sua, al Corriere della sera.Lioz Shem Tov è un comico israeliano, che aveva fatto i suoi numeri con metri a nastro e fazzoletti già tre anni fa, ad America's got talent, come si può vedere in questo video "Lo scopo del format è ...