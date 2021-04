Frodi sui carburanti | operazione di Carabinieri e Finanza | 45 arresti e 71 denunce

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 12 minutiSalerno – Nelle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino, Caserta, Cosenza e Taranto, i Comandi Provinciali deie della Guardia didi Salerno e del Nucleo di Polizia Economico — Finanziaria di Taranto – su delega delle DDA di Potenza e Lecce impegnate in una indagine congiunta e coordinata a carico di oltre 100 indagati – hanno complessivamente impiegato oltre 410 uomini per dare esecuzione a due Ordinanze applicative, complessivamente, di 45 misure cautelari personali (26 in carcere, 11 aglidomiciliari, 6 destinatari di divieto di dimora e due misure interdittive della sospensione dall’esercizio delle rispettive funzioni di due appartenenti al Corpo per la durata di sei mesi) – con sequestri di immobili, aziende, depositi, flotte di ...

... indagate per associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso, finalizzata alla commissione di gravi delitti contro il patrimonio, qualiin materia di accise ed IVA...Le accuse sono di associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso, finalizzata alla commissione di gravi delitti contro il patrimonio, qualiin materia di accise e Iva...quali frodi in materia di accise ed IVA sui carburanti, intestazione fittizia di beni e società, truffa ai danni dello Stato. Coinvolte anche ulteriori 71 persone, denunciate a piede libero per reati ...Vasta operazione di Carabinieri e della Guardia di Finanza, da questa mattina, nell’ambito di una inchiesta sui carburanti ... del metodo mafioso, alle frodi in materia d’accise e iva sugli ...