Fazio, la Rai e le zero domande a Speranza sul caso che lo ha travolto. E la chiamano "intervista" (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la pubblicazione della chat tra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro sull'affaire del report scritto da Zambon e fatto rimuovere in 24 ore, sul ministro Roberto Speranza si è alzato un vero polverone. Un polverone così grande che i giornaloni e la tv pubblica hanno fatto fatica a contenere. Ci si sono dovuti mettere d'impegno. E così a guardare un certo tipo di informazione, oggi, sembra come se non sia successo nulla, come se non sia grave quanto scritto da Guerra e Brusaferro, come se non sia grave che le loro chat tirino in ballo direttamente il ministero. E così, mentre sull'altro fronte dell'informazione, quello non asservito, si fanno circolare quei messaggi e si chiedono le dimissioni del ministro, su Rai3 – la tv pubblica e che fa servizio pubblico – Fabio Fazio apparecchia la tavola a Speranza e non gli fa una sola domanda ...

Livietta6 : @ilgiornale Va beh normale sulla Rai e da Fazio. Il ministro della salute perché non va da Giletti? - n4_p41 : @Mirith_ Figurati, Fazio e la Rai sono più a sinistra di speranza ?? - MF_Marina_ : RT @fogna_la: Chissà se Fabio Fazio ha capito di essere il più efficace testimonial della battaglia per l’abolizione del canone Rai #bastac… - marcoc_1999 : RT @fogna_la: Chissà se Fabio Fazio ha capito di essere il più efficace testimonial della battaglia per l’abolizione del canone Rai #bastac… - TexWill65129768 : @EdoPiso @La7tv Bravo er fenomeno... Invece la RAI?? Che è TV statale, é migliore?? Solo pagare uno come Fazio... B… -