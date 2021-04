Facebook spende 23 milioni di dollari per la sicurezza di Mark Zuckerberg (Di lunedì 12 aprile 2021) Una somma del genere si è rivelata necessaria per il clima di odio contro la piattaforma Secondo la società, la gente tende a scaricare il suo odio per la piattaforma sul fondatore Leggi su it.mashable (Di lunedì 12 aprile 2021) Una somma del genere si è rivelata necessaria per il clima di odio contro la piattaforma Secondo la società, la gente tende a scaricare il suo odio per la piattaforma sul fondatore

Advertising

gigibeltrame : Facebook spende milioni di dollari per proteggere Zuckerberg #digilosofia - HDblog : RT @HDblog: Facebook spende milioni di dollari per proteggere Zuckerberg - luca79ind : E lascia al miglior offerente i dati degli utenti... mark vai a fare in culo te e quelle ciafeche di piattaforme..… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook spende Sparked: Facebook testa una nuova dating app per capire se scocca la scintilla 3 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto VIA Notizie Relazionate Facebook Curiosità Social Internet Facebook spende milioni di dollari per proteggere Zuckerberg 94 12 Aprile 2021

Pandemia: un carro armato ci salverà? Nel futuro c'è salute e pace, non armi e guerra! Il governo spende soldi nelle armi e risparmia ... salutedirittouniversale.wordpress.com/ www.facebook.com/SaluteDirittoUniversale ...

Sabrina Ferilli si offre a pagare stipendio e spese legali al dipendente licenziato da ArcerlorMittal foto da pagina ufficiale Fb Sabrina Ferilli Sabrina Ferilli: “Pagherò io lo stipendio al lavoratore licenziato da ArcerlorMittal” L’attrice Sabrina Ferilli si è offerta ad ...

Il sindaco di Palermo: «Allentare i vincoli di bilancio dei comuni» Sindaco Leoluca Orlando, pronti a cogliere le opportunità del Next generation Ue? I comuni stanno vivendo un momento storico particolare, con le misure del Recovery plan si può superare il divario Nor ...

3 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto VIA Notizie RelazionateCuriosità Social Internetmilioni di dollari per proteggere Zuckerberg 94 12 Aprile 2021Nel futuro c'è salute e pace, non armi e guerra! Il governosoldi nelle armi e risparmia ... salutedirittouniversale.wordpress.com/ www..com/SaluteDirittoUniversale ...foto da pagina ufficiale Fb Sabrina Ferilli Sabrina Ferilli: “Pagherò io lo stipendio al lavoratore licenziato da ArcerlorMittal” L’attrice Sabrina Ferilli si è offerta ad ...Sindaco Leoluca Orlando, pronti a cogliere le opportunità del Next generation Ue? I comuni stanno vivendo un momento storico particolare, con le misure del Recovery plan si può superare il divario Nor ...