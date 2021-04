(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – L’ufficio studi diha deciso di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo su Eni, portandolo a 13,30 euro dai 9,10 euro della precedente indicazione. Gli esperti hanno assegnato al titolo la raccomandazione “buy“. Sul listino milanese, intanto, l’azienda che opera in tutta la filiera dell’energia presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 10,2 euro.

Eni, Jefferies alza il target price

