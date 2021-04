Covid, scontri a Roma durante la manifestazione IoApro (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel giorno in cui quasi tutta Italia torna in zona arancione , è stato annunciato l'arrivo in settimana di 2,2 milioni di dosi di vaccino anti - Covid. Duro affondo di Salvini contro il ministro della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel giorno in cui quasi tutta Italia torna in zona arancione , è stato annunciato l'arrivo in settimana di 2,2 milioni di dosi di vaccino anti -. Duro affondo di Salvini contro il ministro della ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid scontri Manifestazione a Roma 'IoApro': ristoratori in piazza. Scontri, petardi e bombe di carta Perchè alcune attività posso aprire e altre no? Se il Covid c'è, c'è per tutti''. E' quanto grida Sandra Di Bella, del movimento 'Ristoratori siciliani indipendenti', che indossa una sorta di elmo ...

Covid, scontri a Roma durante la manifestazione IoApro ... è stato annunciato l'arrivo in settimana di 2,2 milioni di dosi di vaccino anti - Covid. Duro ... 12 apr 15:27 Roma, sit - in di "Io Apro": scontri fra manifestanti e polizia Sale la tensione a piazza ...

Covid, scontri a Roma durante la manifestazione IoApro TGCOM Covid, ristoratori di ‘IoApro’ a Roma: “In 20 mila verso Montecitorio” Gli organizzatori denunciano blocchi ai caselli autostradali, la questura di Roma smentisce: "Parole destituite di ogni fondamento" ...

Roma, manifestazione "IoApro": lancio petardi e oggetti verso agenti Attimi di tensione in piazza San Silvestro a Roma per il lancio di petardi e oggetti, da parte dei manifestanti del movimento "IoApro", contro le forze dell'ordine. La protesta è stata organizzata dag ...

