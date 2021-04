Covid, Miguel Bosé: “Sono negazionista” (Di lunedì 12 aprile 2021) La sua esperienza con la droga, il consumo di cocaina. E poi la posizione negazionista sul Covid. Miguel Bosé si racconta in una lunga intervista rilasciata a Jordi Évole per il programma ‘Lo De Évole’, in onda in due puntate – l’11 e il 18 aprile – sull’emittente spagnola ‘La Sexta’. Con gli stupefacenti tutto sarebbe iniziato una notte verso la fine degli Anni ’80, a causa di una delusione d’amore, ha raccontato Bosé nell’intervista, rilanciata anche da ‘El Pais’: “Ho chiamato alcuni amici e ho detto ‘voglio fare festa’. Quella sera ho bevuto il mio primo drink e ho tirato la mia prima striscia” ha rivelato il cantante. “Da quel momento in poi – ha aggiunto – ho conosciuto solo la parte oscura di Bosé e di Miguel”. “Sono arrivato a consumare ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) La sua esperienza con la droga, il consumo di cocaina. E poi la posizionesulsi racconta in una lunga intervista rilasciata a Jordi Évole per il programma ‘Lo De Évole’, in onda in due puntate – l’11 e il 18 aprile – sull’emittente spagnola ‘La Sexta’. Con gli stupefacenti tutto sarebbe iniziato una notte verso la fine degli Anni ’80, a causa di una delusione d’amore, ha raccontatonell’intervista, rilanciata anche da ‘El Pais’: “Ho chiamato alcuni amici e ho detto ‘voglio fare festa’. Quella sera ho bevuto il mio primo drink e ho tirato la mia prima striscia” ha rivelato il cantante. “Da quel momento in poi – ha aggiunto – ho conosciuto solo la parte oscura die di”. “arrivato a consumare ...

