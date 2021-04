Borsa: l'Europa chiude in rosso (Di lunedì 12 aprile 2021) Chiusura in rosso per le principali Borse europee, in linea con l'andamento di Wall Street. Le peggiori sono state Londra e Madrid ( - 0,39%) la prima a 6.889 punti e la seconda a 8.532 punti, seguite ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Chiusura inper le principali Borse europee, in linea con l'andamento di Wall Street. Le peggiori sono state Londra e Madrid ( - 0,39%) la prima a 6.889 punti e la seconda a 8.532 punti, seguite ...

Diasorin regina di Borsa dopo lo shopping americano Milano si distingue quindi positivamente dal resto d'Europa, ma dopo un'ottava in controtendenza rispetto agli altri listini, che sono generalmente cresciuti la scorsa settimana. Francoforte chiude ...

Borsa: Europa prosegue debole, Milano accelera

Diasorin regina di Borsa dopo lo shopping americano La conquista miliardaria dell'americana Luminex mette le ali a Diasorin che in sol giorno guadagna il 9,15% - Bene anche il risparmio gestito - Vendite su Stm - Il Ftse Mib raggiunge quot 24.500 punti ...

