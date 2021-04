Battlefield 6 | leak del trailer da un noto insider

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 aprile 2021) Uno sparatutto di cui si chiacchiera molto ultimamente è6, titolo che punta a spodestare il trono di Call of Duty ed il suo Battle Royale, Warzone.Tom Henderson, dopo aver definito il prossimo nuovo capitolo di Call of Duty un vero e proprio disastro, torna a parlarci di questo nuovo, in uscita il prossimo autunno.Secondo ille novità riguarderebbero, infatti, ildi debutto. Secondo Henderson, il videodi6 sarà incentrato su un grande tornado che devasterà un’isola deserta, già provata da un bombardamento.Questi rumors andrebbero a confermare le voci riguardo la presenza dei disastri naturali nel gioco, già preannunciati dallo stesso Henderson un mese fa.6 tra ...