Avanti un altro: lo iettatore è in realtà un noto attore | Ecco dove l’avete già visto (Di lunedì 12 aprile 2021) Franco Pistoni è famoso presso il pubblico come lo iettatore della trasmissione Avanti un altro. In realtà è un attore molto affermato che ha partecipato a tanti film accanto a nomi importanti, voi sapete in quale nota serie italiana ha recitato? Franco Pistoni iettatore – Political24Tutti conoscono Franco Pistoni come lo iettatore di Avanti un altro, game show di Canale 5 dove il suo personaggio è ormai diventato una vera icona grazie al quale lui ha ottenuto grande visibilità, tanto da avere 40 mila followers su Instagram. L’attore ha fatto tanto cinema e televisione, ricevendo anche dei premi, ma è anche regista, musicista, suona infatti il basso e il contrabbasso ed è persino un poeta che ha ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Franco Pistoni è famoso presso il pubblico come lodella trasmissioneun. Inè unmolto affermato che ha partecipato a tanti film accanto a nomi importanti, voi sapete in quale nota serie italiana ha recitato? Franco Pistoni– Political24Tutti conoscono Franco Pistoni come lodiun, game show di Canale 5il suo personaggio è ormai diventato una vera icona grazie al quale lui ha ottenuto grande visibilità, tanto da avere 40 mila followers su Instagram. L’ha fatto tanto cinema e televisione, ricevendo anche dei premi, ma è anche regista, musicista, suona infatti il basso e il contrabbasso ed è persino un poeta che ha ...

Advertising

StefanoGuerrera : sarà che io sono sempre stato team L’Eredità ma quanto può essere becero Avanti un Altro? Inguardabile. - fanpage : Inizia in maniera scoppiettante la puntata di #avantiunaltro in prima serata. Paolo Bonolis mette in crisi Frances… - RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - robertina19899 : RT @StefanoGuerrera: sarà che io sono sempre stato team L’Eredità ma quanto può essere becero Avanti un Altro? Inguardabile. - Lina8829100013 : @giuuliaj A parte l' H che sarà morta una maestra di italiano in questo momento???? ma poi voglio dire x quei 2 minut… -