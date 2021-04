Aumentano i maltrattamento su bambini e adolescenti | l’indagine di Terre des Hommes e Cismai

Advertising

tdhitaly : Su @VITAnonprofit l'intervista di #SaraDeCarli a Federica Giannotta, Resp. Advocacy #TerredesHommes: un approfondim… - antonellopili : RT @VITAnonprofit: Aumentano i bambini vittime di #maltrattamento: +15% - HassanBassi : RT @VITAnonprofit: Aumentano i bambini vittime di #maltrattamento: +15% - VITAnonprofit : Aumentano i bambini vittime di #maltrattamento: +15% - essedc : Aumentano i bambini vittime di maltrattamento: +15%. I nuovi dati @cismai_infanzia e @tdhitaly per @agiasocial… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano maltrattamento

Vita

del 55% i casi in Sardegna, cresce anche la pressione sugli ospedali (Visited 1.310 times,... Migliorano gli indici Covid, il presidente Solinas:…sugli animali: cosa ...Vediamo che in quei Comuni i minori in carico ai servizi salgono da 95.385 del 2013 a 98.786 del 2018, con una crescita del 3,6% mentre quelli in carico perquasi del 15% ...Così esordisce il comunicato stampa di Terre des Hommes. “I dati raccolti raccontano un aumento del fenomeno: cresce il numero di minorenni in carico per maltrattamento. Parliamo di un + 14,8% di ...Alimentate dalle restrizioni anticovid aumentano le truffe e frodi informatiche. Ne sono state consumate 938 in provincia, il venti per cento in più di un anno fa. Lieve calo per i reati legati alla ...