WhatsApp, incredibile decisione: fan di tutto il mondo senza parole (Di domenica 11 aprile 2021) Spunta un’incredibile decisione per quanto riguarda WhatsApp. La scelta lascia tutti i fan del mondo senza parole: andiamo a vedere cosa sta succedendo. Sono diversi i problemi che stanno affliggendo WhatsApp dall’inizio dell’anno e la clamorosa decisione potrebbe far crollare l’utenza, infatti, Mark Zuckerberg sarebbe solito usare un app rivale. Grazie all’enorme fuga di dati L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Spunta un’per quanto riguarda. La scelta lascia tutti i fan del: andiamo a vedere cosa sta succedendo. Sono diversi i problemi che stanno affliggendodall’inizio dell’anno e la clamorosapotrebbe far crollare l’utenza, infatti, Mark Zuckerberg sarebbe solito usare un app rivale. Grazie all’enorme fuga di dati L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

abbonamauro : @Iperbole_ L'ho guardato e seguito prima su YouTube /fanpage... Non ci sono parole su come ha agito la famiglia, ma… - matteoitali : @AlePasquetti @GiacomoGorini Veramente sto insistendo ogni giorno. Ma è incredibile come internet (maledetti gruppi… - siciliafeed : L'incredibile scambio di battute fra De Luca e #Armao, 'istituzioni' di #Sicilia. Il video che racconta il litigio… - adoringcinema : perché non c'è un'opzione 'elimina imbecilli dal gruppo del corso' su WhatsApp? si concentrano tutti in un unico po… - mikrookoosmooss : incredibile come nei preferiti di whatsapp ci siano praticamente solo messaggi di giorgia -