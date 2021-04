VIDEO Griezmann va a prendere la moglie e Alba in ospedale | le immagini tenere

(Di domenica 11 aprile 2021)è diventato papà per la terza volta. Tutti e tre i figli sono nati l'8 aprile, l'ultima arrivata si chiama. Ecco ledel calciatore che va a prenderla in

Advertising

ytismadebyvade : MESSI SONG CLICK HERE: - Mouad_eli1897 : @LGramellini Ah perdonami non pensavo riguardasse il video... Ho detto Griezmann perché è nato il suo terzo figlio… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Griezmann

Oggi

DIRETTA/ Real Madrid Barcellona (risultato finale 2 - 1): vincono i blancos IL SECONDO TEMPO ... velo diche favorisce Mingueza il cui tiro non lascia scampo a Courtois. Araujo rischia ...di Claudio Franceschini) Diretta Real Madrid Barcellona/ StreamingDAZN: le due squadre in ... facendo allargare sulla corsia sinistra. Un altro francese, ovvero Ousmane Dembélé, sarà ...Video Real madrid Barcellona (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 30^ giornata della Liga. Il Clasico è dei blancos!Real Madrid Barcellona Streaming Gratis senza RojaDirecta: partita di Liga spagnola (LaLiga) valida per il Turno 30.