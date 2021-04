Uccide moglie | figlio e i padroni di casa Poi tenta il suicidio

(Di domenica 11 aprile 2021) AGI - Ha sparato e uccisoe i due proprietari diall'interno della propria abitazione e poi hato di togliersi la vita. È successo a A Rivarolo Canavese, paese in provincia di Torino, intorno alle 3.15 circa di questa notte. I carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno trovato i cadaveri delle 4 persone uccise dai colpi esplosi da un inquilino dello stabile, Renzo Tarabella, pensionato di 83 anni, che hato di togliersi la vita sparandosi al volto mentre carabinieri e vigili del fuoco entravano nell'abitazione da una finestra. L'uomo è rimasto gravemente ferito. Le vittime sono lae undisabile dell'assassino (Rosaria Valovatto, 79 anni, e Wilson, 51), e una coppia di anziani coniugi, proprietari dell'appartamento ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Strage nel Torinese, un uomo ha ucciso la moglie, il figlio disabile e una coppia di anziani proprietari della loro… - fattoquotidiano : Torino, 83enne uccide la moglie, il figlio disabile, una coppia di anziani e poi tenta il suicidio - MediasetTgcom24 : Torino, uccide moglie, figlio e padroni di casa e poi si spara #RivaroloCanavese - MediaHotelRadio : RT @Agenzia_Ansa: Strage nel Torinese, un uomo ha ucciso la moglie, il figlio disabile e una coppia di anziani proprietari della loro abita… - IlMontanari : Rivaruolo,Ivrea,Piemonte, Italia. Non Wyoming, Stati Uniti -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide moglie

outstream Le vittime sono laRosaria Valovatto, di 70 anni, e il figlio disabile Wilson di 51 anni. Hanno perso la vita anche i due proprietari dell'abitazione di Tarabella: Osvaldo Dighera (...Ha ucciso, figlio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei carabinieri, si è sparato, ferendosi in modo grave. Tragedia in un appartamento di Rivarolo ...La strage questa notte a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. L'uomo, un pensionato, è gravemente ferito ...Genova - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino stanno effettuando i rilievi nell'appartamento di Rivarolo Canavese, al quinto piano di un condominio di Corso Italia, ...