The forger Il falsario film stasera in tv 11 aprile | cast | trama | streaming

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : The forger

Cube Magazine

IT 22:16 - FLIGHT - 2 PARTE 00:20 -- IL FALSARIO - 1 PARTE Cine 34 19:08 - A CENA CON... - I SOLITI IDIOTI 21:00 - LE COMICHE - 1 PARTE 22:08 - TGCOM24 22:13 - METEO. IT 22:15 - LE ...(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)- Il falsario John Travolta e Christopher Plummer sono i protagonisti di una singolare rapina. Scarcerato grazie al patto con un criminale, Ray ...Tom Ripley has a sweet deal with an art forger. The forger creates the paintings; Tom sells them. But another criminal business associate wants Tom to go in for an even riskier enterprise: murder. Tom ...Orson Welles' free-form documentary about fakery focusses on the notorious art forger Elmyr de Hory and Elmyr's biographer, Clifford Irving, who also wrote the celebrated fraudulent Howard Hughes ...