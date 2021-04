Suture intelligenti cambiano colore grazie al succo di barbabietola | la geniale invenzione di una 17enne

(Di domenica 11 aprile 2021) Alessandro Nunziati Un filo di sutura che cambiasfruttando il pH della pelle, dal rosso vivo al viola scuro, quando una ferita chirurgica si infetta. LA brillantissima idea è venuta a Dasia Taylor, studentessa di appena 17 anni di Iowa City, negli Stati Uniti, ha spremuto circa tre dozzine di barbabietole negli ultimi 18 mesi per Impronta Unika.

Mentre sviluppava le sue, ha ottenuto premi in diverse fiere regionali della scienza e poi, a gennaio, Dasia è stata nominata tra i 40 finalisti del Regeneron Science Talent Search , il più ...Mentre sviluppava le sue, ha ottenuto premi in diverse fiere regionali della scienza e poi, a gennaio, Dasia è stata nominata tra i 40 finalisti del Regeneron Science Talent Search , il più ...Un filo di sutura che cambia colore sfruttando il pH della pelle, dal rosso vivo al viola scuro, quando una ferita chirurgica si infetta. LA brillantissima idea è venuta a Dasia Taylor, studentessa di ...Sono proprio le barbabietole, infatti, a fornire la tintura perfetta per la sua invenzione: un filo di sutura che cambia colore, dal rosso vivo al viola scuro, quando una ferita chirurgica si infetta.