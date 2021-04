Strage in famiglia a Rivarolo Canavese | il tragico gesto di Renzo Tarabella

(Di domenica 11 aprile 2021) Unfatto di cronaca ha scosso nella notte tra sabato e domenicadove un pensionato di 83 anni,, ha posto in essere una vera e propriamettendo fine alla vita della moglie, del figlio e di due vicini di casa. I dettagli Un grave fatto di cronaca, una tragedia familiare, una vera e propriaha scosso nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile la tranquillità dicomune di 12.000 abitanti in provincia di Torino dove un uomo di 83 anni,ha ucciso quattro persone prima di rivolgere l’arma dei delitti verso se stesso. —>>> Ti potrebbe interessare anche Omicidio-Suicidio a Rivara ...

Advertising

ItaliaStarMagaz : Ex giocatore della NFL fa strage di una famiglia - MariaNicastro9 : RT @Chiara02224370: la strage è la devastazione di una intera famiglia #BirZamanlarKibris - mans_martha : RT @Chiara02224370: la strage è la devastazione di una intera famiglia #BirZamanlarKibris - Graciel12173145 : RT @Chiara02224370: la strage è la devastazione di una intera famiglia #BirZamanlarKibris - Pape00218758 : RT @Chiara02224370: la strage è la devastazione di una intera famiglia #BirZamanlarKibris -

Ultime Notizie dalla rete : Strage famiglia

TG La7

Quattro morti nella notte a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Cosa abbia scatenato la furia di un pensionato di 83 anni, Renzo Tarabella, è ancora da capire. Con la sua pistola, ha ucciso ...a Rivarolo Canavese, nel torinese, dove nella notte un pensionato 83enne ha ucciso la moglie, il figlio disabile e la coppia di anziani proprietari dell'abitazione in cui laviveva. ...Un tragico fatto di cronaca ha scosso nella notte tra sabato e domenica Rivarolo Canavese dove un pensionato di 83 anni, Renzo Tarabella, ha posto in essere una vera e propria strage mettendo fine ...Strage nella notte: un uomo pensionato uccide la moglie, il figlio disabile ed i proprietari della sua casa poi si spara: la ricostruzione ...