SENIGALLIA : Muore di trombosi 12 ore dopo il richiamo Pfizer (Di domenica 11 aprile 2021) SENIGALLIA – Un anziano di 81 anni è morto a SENIGALLIA di trombosi fulminante circa 12 ore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino Pfizer, ma al momento non è stata stabilita alcuna causa-effetto. L'anziano stava bene, non aveva malattie pregresse. L'azienda sanitaria delle Marche ha fatto sapere che "non è assolutamente scontato che le due cose siano correlate e che al momento non c'è alcuna prova che si tratti di una reazione avversa". Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News.

