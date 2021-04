Sampdoria-Napoli 0-2, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Gattuso si riscatta, è in corsa per la Champions (Di domenica 11 aprile 2021) Il Napoli riscatta la sconfitta contro la Juventus, la squadra di Gennaro Gattuso ha vinto sul campo della Sampdoria. Un protagonista è stato Fabian Ruiz, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Gli azzurri sono pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, nonostante il ko contro il bianconeri. Oggi una prestazione sicuramente all’altezza, con una squadra insidiosa come quella blucerchiata. A decidere il match è stato il centrocampista Fabian Ruiz, nel secondo tempo gol annullato a Thorsby dopo il consulto al Var. Nel finale Osimhen fissa il definitivo 0-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 aprile 2021) Illa sconfitta contro la Juventus, ladi Gennaroha vinto sul campo della. Un protagonista è stato Fabian Ruiz, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Gli azzurri sono pienamente inper la qualificazione inLeague, nonostante il ko contro il bianconeri. Oggi una prestazione sicuramente all’altezza, con unainsidiosa come quella blucerchiata. A decidere il match è stato il centrocampista Fabian Ruiz, nel secondo tempo gol annullato a Thorsby dopo il consulto al Var. Nel finale Osimhen fissa il definitivo 0-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SampNapoli ?? - CarolRadull : Serie A Fixtures Inter vs. Cagliari 1.30pm Juventus vs. Genoa 4pm Sampdoria vs. Napoli 4pm Verona vs. Lazio 4pm… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: proviamo a dare i voti dopo questo #SampNapoli: Victor #Osimhen, David #Ospina, #Fabian, Matteo #Politano, Lorenzo #Insign… - claudioruss : proviamo a dare i voti dopo questo #SampNapoli: Victor #Osimhen, David #Ospina, #Fabian, Matteo #Politano, Lorenzo… - AzzurrissimoTwi : ?? SAMPDORIA 0-2 NAPOLI ?? LA PAGELLA DI LUCA PERILLO: “Fabian - Osimhen, gli azzurri ripartono' - -